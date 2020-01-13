شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية: جاهزون لانتخابات الرئاسة.. وأردوغان أغرق الدولة فى المستنقعات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن نائب حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزجور أوزل، هجوما حاد على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته قائلاً، إن الرئيس غرس الدولة في الوحل والهبوط بها إلى المستنقعات.

ووجه أوزجور أوزل فى تصريحات بالفيديو نقلها موقع «تركيا الآن»، قائلاً : "إن جميع الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية، إذا تستطيع أن تحل المشكلات حلها، وإذا تستطيع إدارة الدولة فعليك إدارتها جيدًا، ولكن ما تفعله هو غرس الدولة في الوحل، والانحطاط بها تدريجيًا في المستنقع، وكما نرى أنك لا تستطيع أن تحكمها وأنك أوصلتها إلى هذا الوضع السيئ، فلتتركها لنحكمها نحن".

كما تطرق أوزل إلى بيع أصول ومنشئات الدولة في عهد أردوغان، قائلاً «إننا جاهزون لحكم الدولة فإنتم بعتم بترول الدولة وبعتم شركة تورك تيلكوم، أما نحن جاهوزن لاستعادة جميع تلك الأصول الاستراتيجية.

وأضاف أوزل أن أول شيء سنعيده هو الطائرة القطرية التي أخذتموها رشوة وأخذت قطر في المقابل مصنع دبابات باليت. سنشحن لهم مديريهم وجنودهم، ونأخذ المصنع ليكن ملك للشعب .

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كان موقع تركيا الآن، أكد أن تركيا شهدت ارتفاعًا في معدلات البطالة بنسبة 1.8% خلال شهر أكتوبر الماضي، قياسًا بالفترة ذاتها من عام 2018، ليصل إجمالي معدلات البطالة نحو 13.4%، حيث إنه طبقًا لما أعلنه معهد الإحصاء التركي، الجمعة الماضية، ارتفعت أرقام البطالة لشهر أكتوبر بمقدار 608 آلاف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ليصل عدد العاطلين نحو 4 ملايين و396 ألف شخص، وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها أنقرة فى الفترة الراهنة.