شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز تسلط الضوء على فيديو ”الخليج 365” عن إيجار شقة لقنوات الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيديو للمغامرة التى خاضها محررو ”الخليج 365”، للبحث عن شقة إيجار لقنوات الإخوان الإرهابية، حيث تعرضوا من خلالها للعديد من المخاطر وعلقة موت بخلاف الإهانات، وهو الأمر الذي لم يعجب المصريين المحبين لوطنهم، بعد أن ظهر ذلك في العديد من المواقف التي مروا بها، وأثبتوا للعالم أن مصر فوق كل شيء، خاصة مع الحقبة التي مرت على البلاد من حكم الإخوان وما تبعه من إرهاب وما ترتب عليها من أضرار، ما جعل المواطن يرفض فكرة أن يكون في منطقته إخواني وهو ما اختبره محررو "دوت مصر" بأنفسهم.

ففي إحدى مناطق الجيزة تجول محررو ”الخليج 365” للبحث عن سمسار أو صاحب عقار من الممكن أن يعطيهم شقة، وكان من شروط الشقة أن تكون كبيرة، ولا يهم مبلغ الإيجار، على ألا يتم كتابة عقد وهو الذى يجعل صاحب العقار يتساءل "انتوا مين أصلاً".

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أحد أصحاب العقارات الذي أصر في البداية على أن يطلب لمحرر الخليج 365 "مشروب" أصر على أن يجعله عبرة بعد أن تبينت نواياه، والذى أخذ يصرخ: "خربتوا البلد" فقال له محرر دوت مصر: خلاص هدور على شقة فى حتة تانية، لكن الرجل رفض هذه الفكرة أيضًا بل وأكد أنه لن يسمح بأن يكون فى المنطقة مقر لقناة مثل الشرق أو مكملين.

وأضاف الرجل ردا على الصحفي الذى سأله "أنت عجبك حال البلد؟، فقال: "عجبنى يا سيدى أهو ربنا بعتلنا راجل يحمينا منكم، وفى وسط السباب الذى ألقاه الرجل تجاه الإخوان وقنواتهم ظهرت الروح المصرية التي تدافع عن بلدها".

وهدد الرجل بإطلاق النار على محرر الخليج 365 وهو الأمر الذى دفعه للاعتراف بأنهم تابعون لجريدة دوت مصر إلا أن الرجل لم يصدقهم حتى بعد أن رأى ما قدموه من أوراق وبطاقات، وعندما علم بوجود كاميرا تصوره اتجه إليها مباشرة وحاول تحطيمها وهنا توقف التصوير، ولكن الرجل بعد محاولات كثيرة اقتنع أن ما حدث مجرد تقرير صحفي لرؤية رد فعل المصريين، وهو ما جعل الصحفيين يغادرون موقع التصوير بإصابات طفيفة.

وانتقلت كاميرا "دوت مصر" لمنطقة أخرى للبحث عن مقر للقناة الإخوانية ورؤية ما الذي قد يفعله المصريون مع مندوبي هذه القنوات، وصادفنا أحد الرجال يجلس على مقعد كبير، واتضح بعدها أنه صاحب عقارات، ودار بينهما حوار حول العقار، حيث أخبره الصحفي أنه يريد وحدة سكنية لتكون مقرا لإحدى القنوات، وأنه سيدفع 3000 جنيه إيجار بدلا 1800 جنيه ولكن دون أن يعلم الرجل ما هو نشاط القناة.

رفض الرجل الفكرة من البداية وقال: "لازم عقد عشان يحفظ حقك ويحفظ حقي، مش يمكن تحط في الشقة مخدرات وبعدين قناة إيه اللى مش عايزة عقد وعايزة تدفع فلوس بزيادة كده، كان الرد صادمًا للرجل الذى كان قد استقبل الصحفى فى البداية بحفاوة فعندما أخبره المحرر إنها قناة الشرق لم يتسرع الرجل فى الحكم واستفسر أكثر "أى شرق" فكان الرد "بتاعه الأستاذ معتز مطر".