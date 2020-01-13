شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس القداس الإلهى بكنيسة الشهيد مارى جرجس بسوهاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهى، بكنيسة الشهيد العظيم مارى جرجس، ومن المقرر أن يلتقى البابا المجامع الرهبانية للأديرة الشرقية والغربية بالمحافظة، مساء غدا الثلاثاء ، بدير السيدة العذراء بأخميم، ويختتم زيارته الرعوية لسوهاج، والتى تعد الأولى من نوعها، بزيارة دير الأنبا بيشاى صباح الأربعاء المقبل، ويلتقى رهبان الدير خلال الزيارة.

كان قداسه البابا قد توجه أمس الأحد إلى مدينه جرجا جنوب محافظه سوهاج وقام قداسته بتدشين كنيستين، والتقى بالشعب هناك، وقام بزيارة مدينة البلينا، حيث استقبله شعب الكنيسة استقبالا حافلا، من خلال التجمعات الكبيرة التى كانت فى انتظاره داخل الكنيسة وخارجها.

ونظمت إيبارشيات محافظة سوهاج، السبت الماضى مأدبة عشاء على شرف البابا تواضروس الثاني، لمسئولى محافظة سوهاج، وشارك بالحضور اللواء أركان حرب طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء الحسن محمود، مدير الأمن، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، والقيادات الأمنية والدينية المسيحية والإسلامية، ووكلاء الوزارات، وممثلى منظمات المجتمع المدني.

شارك بحضور المأدبة من أساقفة الكنيسة: الأنبا بسادة، مطران أخميم وساقلتة، الأنبا إشعياء، مطران طهطا وجهينة، الأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، الأنبا دانيال، أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، والأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، الأنبا مرقوريوس، أسقف جرجا، والأنبا يوساب، الأسقف العام بالأقصر، الأنبا إسحق، أسقف طما، الأنبا يواقيم، الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير المحرق، الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة، الأنبا ساويرس، الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين، الأنبا توماس، بالخطاطبة وإخميم، الأنبا موسى، بالعلمين، والأنبا بقطر، بالخطاطبة، الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم، والأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط.

وأعلن البابا تواضروس الثاني، فى مستهل اجتماعه بكهنة إيبارشيات محافظة سوهاج، عن إصدار كتاب "بستان الكهنة" على غرار كتاب "بستان الرهبان" المعروف فى التراث الرهباني، ويجمع الكتاب عددًا من أقوال وخبرات عدد من الآباء الكهنة الأتقياء من تاريخ الكنيسة حتى القريب منه، لافتا إلى أنه عرض الفكرة على عدد من الآباء الكهنة الذين عكفوا على البحث فى الإعداد حتى قدموه له مؤخرًا.

وقال البابا: "من الحاجات الحلوة اللى هقولها مسبقًا إن بعض الآباء الكهنة الأحباء فى القاهرة كانوا بيتكلموا معايا عن كتاب (بستان الرهبان) اللى كلنا عارفينه، ويمكن معظمنا قرأه وبيبقى واجب علينا فى الدير، قولتلهم ليه مفيش بستان للكهنة؟، فبدأ مجموعة من الآباء الأحباء جدًا المشهود لهم فى الوسط الكنسى أخذوا على عاتقهم عمل مجلد كبير اسمه (بستان الكهنة)، ولسه طالع أول إمبارح، فحبيت أجيبهلكم علشان تبقوا أول ناس تستفاد من الكتاب الجديد فى حياة الكنيسة، وهو كتاب مهم جدًا ومتقسم لعشر أبواب لتفاصيل كتير، وعلى غرار (بستان الرهبان)، فيه أقوال آباء كتير جدًا.. آباء كانوا قريبين مننا".

وأكد، فى مستهل اجتماعه بكهنة إيبارشيات محافظة سوهاج والذى شارك بحضور ما يقرب لـ500 كاهن، أن عمل الأب الكاهن هو الرئيسى فى الكنيسة قبل عمل البطريرك والأساقفة والمطارنة والشمامسة، إذ إن الأب الكاهن هو من يخرج من تحت يديه، "البطريرك والمطران والكاهن والشماس وزوجة الكاهن وزوجة الشماس والراهب والراهبة"، مضيفًا: "بالتالى مسئوليتك مسئولية كبيرة، مش مسئولية يوم الرسامة وانتهينا.. مسئولية الأب الكاهن مسئولية عظيمة للغاية".

وكانت قد بدأت الزيارة الرعوية الأولى للبابا تواضروس، لسوهاج، يوم السبت الماضي، والتى تمتد على مدار خمسة أيام متتالية، يزور خلالها الإيبارشيات الست بمحافظة سوهاج، وهى سوهاج والمنشاة والمراغة، وجرجا، والبلينا، وأخميم وساقلتة، وطما، وطهطا وجهينة.

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وافتتح البابا تواضروس الثاني، عقب وصوله، مدارس عيون مصر سان جورج التابعة لمطرانية سوهاج والمنشاة والمراغة، وقال البابا: "إن مشروع مدرسة سان جورج، هو فخر كبير"، معربًا عن سعادته باللقاء مع كهنة الإيبارشيات الست كبداية لنشاط الزيارة الرعوية.