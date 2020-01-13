شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 146 ألف رأس و7.5 مليون طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن مذبوحات اللحوم بالمجازر، أن آخر التقارير الواردة من الإدارة العامة للمجازر، يوضح أن إجمالى المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال الشهر الماضى قد بلغت (146,177) رأس من الماشية من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل لـ"الخليج 365"، على نسخه منه أن إجمالى المذبوحات من الدواجن، بلغت (7,582,726) طائر تحت الإشراف البيطرى الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من اى مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة ، موضحا أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال تقوم بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع اسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة.

كما تقوم الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ، بتحديد شروط ومواصفات المجازر واساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر ( السلاخين – تصاريح منشأة تجهيز الامعاء المعدة للتصدير) وعمل برنامــــج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فـــى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجــــازر المعتمدة والتى تخضع للأشراف البيطرى الكامل .

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إنه فى اطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.