شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع إشغالات الكافيهات وصيانة أعمدة الإنارة بشرق مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفذت الأجهزة التنفيذية لحى شرق مدينة نصر، برئاسة اللواء مجدى الوصيف، حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات ، أسفرت عن إزالة حديد وسلاسل في مناطق متعددة التي تعوق حركة السير والمرور، و رفع عربة شباب الخريجين مخالفة لشروط الترخيص أمام عمارات زهراء امتداد شارع حسن الشريف وأمام مقابر مدينة نصر ، وكذلك رفع الاشغالات بشارع نبوي المهندس حي السفارات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما تم رفع اشغالات كافيه بشارع نبيل عبد الرحمن فى المنطقة السادسة، ورفع الاشغالات بشارع محمد كريم المنطقة السادسة، و بالمنطقة الثانية، و إزالة أعلانات مخالفه بشارع أحمد الزمر أمام سنترال 3

بالمرور بواسطة إدارة البيئة بالحي تبين وجود مخالفات بيئية في بعض المنشآت فتم تحرير انذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وارسالها إلى النيابة العامة ٠

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واكد رئيس حى شرق مدينة نصر، أنه تم استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمنطقة السويسرى أ ومنطقة مساكن النقابات "الطوب الرملى" المرحلة الثانية حيث يتم صب وتركيب بلدورات ثم يعقبها تركيب انترلوك للارصفة و انشاء بالوعات صرف امطار ثم رصف للشوارع، واستكمال اعمال دهانات البلدورات لمنطقة السويسرى بالمشاركة المجتمعية لمواطنين المنطقة بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى، وذلك بناء علي توجهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالاهتمام بجميع المجالات الخدمية.

ونفذت أجهزة الحى قرار صادر من محكمة القاهرة الجديدة بالعقار رقم 68 شارع يوسف عباس بالتمكين لمحل تم الاستيلاء عليه، وتنفيذ قرارى إزالة لمخالفات تعدى على أملاك الدولة بقصد التحويل من سكنى إلى تجارى بعقار بمنطقة السويسرى، كما تم رفع الاشغالات بشارع متولى الشعراوى ومن أمام مدرسة توفيق الحكيم الحي العاشر وإزالة إعلانات مخالفة بمناطق متفرقة، كما تم المرور بواسطة إدارة البيئة بالحى وتبين وجود مخالفات بيئية فى بعض المنشآت فتم تحرير انذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وارسالها إلى النيابة العامة.