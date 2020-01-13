شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 2500 شجرة ليمون ورومان فى دمياط ضمن أنشطة مبادرة "اتحضر للأخضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استمرار التعاون مع مبادرة شجرها اليوم بدمياط، فى إطار حملة اتحضر للأخضر تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث تم البدء فى زراعة 2500 شجرة مثمرة ومتنوعة "زيتون، ليمون، رومان، مسك الليل"، موزعة بواقع: زراعة 1000 شجرة بجامعة دمياط العامة، و500 شجرة بجامعة الأزهر بدمياط، و500 شجرة بقرية كفر الغاب بدمياط، و500 شجرة بالوحدة المحلية بأولاد سيف بلبيس شرقية.

كما تضمنت فعاليات اليوم المشاركة في المؤتمر الجماهيرى الذى تم تنظيمه للتوعية بأهمية مثل تلك المبادرات ودور الأشجار و المساحات الخضراء فى حماية البيئة ومسئولية الفرد والمجتمع، بحضور الدكتوره منال عوض محافظ دمياط والسيد الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ونواب الجامعة وعمداء الكليات والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة دمياط.

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وقالت وزيرة البيئة، إننا نبذل قصارى جهودنا لنشر فكر التشجير وزيادة الرقعة الخضراء لإضفاء أبعاداً جمالية وبيئية وصحية، تسهم فى نشر صورة مشرقة لوطننا مصر و تعزيز جودة الحياة فيها، كما أننا نعمل على توحيد الهدف البيئى عن طريق مشاركة جميع فئات المجتمع.

كانت وزيرة البيئة قد أعلنت تخصيص شهر يناير هو شهر التشجير ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية لنشر الوعي البيئي، حيث تتناول موضوعا او قضية بيئية كل شهر لنشر الوعي بها بين المواطنين، ودعت ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة بفعاليات وأنشطة تستهدف التشجير في مناطق مختلفة بالمحافظات خاصة حول المدارس والميادين العامة وتحويل أماكن تراكمات القمامة إلى مسطحات خضراء لنشر فكر التشجير بين المواطنين وخاصة طلاب المدارس، مشيرة إلى أن فروع وزارة البيئة في المحافظات ستوفر الدعم الفني اللازم لتسهيل مشاركتهم.