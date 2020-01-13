شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن مذابح كنيسة مارجرجس عقب تجديدها بعد اعتداءات الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم ثلاثة مذابح بكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة سوهاج حيث مقر إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة وشهدت صلوات التدشين مشاركة 16 من أساقفة الكنيسة إلى جانب الأنبا باخوم أسقف الإيبارشية المدشنة كنيستيها اليوم، كما تم تدشين حامل الأيقونات، والأيقونات الموجودة فى أرجاء الكنيسة، والتي تجسد بعض المواقف الكتابة مثل بشارة الملاك للسيدة العذراء وتقديم السيد المسيح الطفل للهيكل، وعماد السيد المسيح وكذلك عدد من الملائكة والقديسين.

يأتى ذلك بعد تجديد الكنيسة من قبل القوات المسلحة المصرية إذ شهدت اعتداءات جماعة الإخوان الإرهابية في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس عام 2014.

والمذابح الثلاثة التي تم تدشينها هي:

- المذبح الرئيس على اسم الشهيد مارجرجس

- المذبح البحري على اسم الرسولين بطرس وبولس

- المذبح القبلي على اسم القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا.

كما تدشين أيقونة البانطوكراتور بالمذابح الثلاثة

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يعتبر التدشين يوم ميلاد الكنيسة، ويتم مرة واحدة فى عمر الكنيسة، وفيه يتم البدء بصلاة الشكر، ثم تقرأ المزامير ويصلى المزمور والإنجيل، وبعد تلك الأواشى «صلاة باللغة القبطية»، وهى سبعة أواشى «أوشية من أجل المرضى والمسافرين والراقدين «الأموات»، وأهوية السماء «الزروع والمياه»، ورئيس الأرض والموعوظين «المشتاقين لمعرفة الله»، والقرابين «ما يقدم لله»، ثم تبدأ عملية التدشين.

وينفخ البطريرك أو الأسقف في الجزء المدشن نفخة الروح القدس قائلا: «فليكونوا ميناء الخلاص.. ميناء ثبات.. لكى مَنْ يتقدم إليهم بأمانة «بإيمان صادق» ينال نعمة من الله بواسطتهم لمغفرة الخطايا.

وتعتبر الكنيسة أن تدشين الأيقونة هو مباركة وتمجيد لاسم الله القدوس، إذ عندما يلتف المؤمنون إلى كرامة القديسين ومجدهم، ترتفع أنظارهم إلى السماء ليمجدوا اسم الله ويباركونه.