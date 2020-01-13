شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحص مليون و750 ألف طالب بالصف الأول الإعداى للعام الدراسى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أنه سيتم إجراء مسح منتظم لمدة 5 سنوات، لطلاب الأول الإعدادى والعام الأول الجامعى، لحماية الأجيال المقبلة من الإصابة بفيروس سى، ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالصحة العامة وتبنى استراتيجية بناء الإنسان المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن المسح الطبى لطلاب الصف الأول الإعدادى يستهدف 2 مليون طالب، حيث تم تخصيص 414 فريقًا للعمل بالحملة في 27 محافظة، وذلك لضمان استفادة طلاب المرحلة الإعدادية الجدد القادمين من المرحلة الابتدائية من الحملة ولفت إلى أن المسح الطبى فى المدارس يتم باستخدام الكاشف السريع ويتم تحويل الحالات الإيجابية إلى لجان هيئة التأمين الصحى لاستكمال الفحوصات المطلوبة وتلقى العلاج بالمجان.

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وأوضح "مجاهد" أنه تم مسح 393 ألفًا و883 طالبًا من الطلاب المستجدين بالجامعات للعام الدراسي الحالي ممن لم يتم فحصهم مع طلاب المرحلة الثانوية العام الماضى، حيث تم مسح 325 ألفًا و855 طالبًا بالفرق الدراسية الأولى بالجامعات الحكومية بداية من مطلع شهر أغسطس للعام الحالى، وذلك من خلال 320 فريقًا لتنفيذ الحملة، بالإضافة إلي مسح 50 ألفاً و28 طالبًا بفروع جامعة الأزهر بـ 19 محافظة بداية من منتصف أكتوبر الجاري، مضيفًا أنه تم تخصيص 155 فريقًا طبيًا من وزارة الصحة والسكان لمتابعة تنفيذ الحملة بفروع جامعة الأزهر، كما تم فحص 18 ألف طالب وطالبة بالمعاهد الفنية الصحية على مستوى الجمهورية.

وأشار "مجاهد" إلى أن حملة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس في الثلاث مراحل الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، انتهت من فحص 3 ملايين و807 آلاف و260 طالبًا وذلك بداية من شهر مايو لعام 2019 وعلى مستوى جميع المحافظات، موضحًا أن الفحص يتم من خلال فرق هيئة التأمين الصحى التي قامت بتنفيذ الحملة بمدارس الحضر، بالإضافة إلى الفرق التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمتابعة الحملة بمدارس الريف.

وذكر أن المبادرة انتهت أيضاً من فحص 3 ملايين و737 ألفًا و577 طالبًا بالمرحلة الثانوية، مضيفًا أنه تم تخصيص 1058 فريقًا طبيًا لتنفيذ الحملة بـ8373 مدرسة ومعهد.