شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إنقاذ مسن "بلا مأوى" ونقله لدار رعاية بالمنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، إنه بناء على البلاغ الوارد لفريق أطفال بلا مأوى التابع للوزارة، بوجود رجل مسن بلا مأوى يفترش الرصيف بمنطقة رمسيس، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق أطفال بلا مأوي للتعامل مع الحالة وتقديم أوجه الرعاية له، وخلال المسح الميداني لفريق وحدة غرب القاهرة 2 بمنطقة شبرا مصر تم مقابلة الحالة وتدعى" م . ز "65 عاماً.

تبين أن الحالة لا تستجب مع الفريق، حيث تم الاتصال بالإسعاف من قبل الفريق، للاطمئنان على الحالة، وتم توقيع الكشف الطبى الظاهرى على الحالة، حيث تبين أن الحالة مستقرة، ولا يوجد داعى لنقله إلى المستشفى، ولا توجد أوراق ثبوتية، حيث تم توفير بطانية له ووجبة، وثبت أنه يعانى صعوبة فى التحدث ادعى أنه مقيم فى المعادى.

وقام الفريق بمساعدة الحالة، حيث تم توفير ملابس وبطانية ووجبات ومشروبات دافئة وعمل إسعافات أولية له لإصابته ببعض القرح وجوده فى الشارع، على الفور تم نقله لدار رعاية بالمنصورة فى وقت متأخر من الليل، ويقوم فريق إدارة الحالة بمتابعته داخل دار الرعاية.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت أجهزة الوازرة أيضا للتعامل مع الكبار بلامأوى، مع دخول دخول فصل الشتاء، واستضافت الوحدة المركزية لبرنامج حماية الأطفال بلامأوى اجتماعاً تنسيقياً، بحضور فريق التدخل السريع والإدارة العامة للدفاع الاجتماعى والضبطية القضائية للتعامل مع الكبار بلامأوى المتواجدين بالشارع وتوفير حياة كريمة لهم، حيث تعمل أجهزة الوزارة كفريق عمل واحد لتقديم الحماية والرعاية، حيث تعمل 7 مؤسسات اجتماعية لتقديم الحماية والرعاية للكبار بلامأوى، بالإضافة إلى 3 جمعيات أهلية ( 4 دور رعاية).









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