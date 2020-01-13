شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ نحو 500 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي بنظام التقييم المعدل، الاثنين، أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي إلكترونيا عبر أجهزة التابلت.

وتمكن الطلاب من الوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية بعد إدخال الكود المستلم من قبل المدرسة.

فيما بدأ نحو 140 ألف طالب وطالبة أداء نفس الامتحان ورقيا، لعدم توفر استكمال البنية التكنولوجية في 300 مدرسة حكومية وخاصة.

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ويتضمن امتحان اللغة الأجنبية الأولي 27 سؤالا منها 20 سؤالًا اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال.

وتداول طلاب الصف الثاني الثانوي صورا لامتحان اللغة الإنجليزية عبر أجهزة التابلت، بعد مرور نحو نصف ساعة من بدء اللجنة.

وبدأت صفحات «طلاب تانية ثانوي 2020» تداول الأسئلة والبحث عن إجابات لها.

وبدأت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، تتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها والكشف عن مصدرها، وتطبيق قانون الغش على المسؤول عنها.