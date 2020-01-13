شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. توقيع بروتوكول لتنظيم مصر بطولتى اسكواش الجامعات 2022 وكرة اليد 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب وزير الرياضة، صباح اليوم الإثنين فى مقر وزارة التعليم العالى، المؤتمر الصحفى لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والاتحاد المصرى للاسكواش، وإحدى الجامعات الخاصة، لتنظيم مصر بطولة العالم للجامعات للاسكواش 2022، وهى البطولة التى ستقام على 7 ملاعب داخل الجامعة الخاصة، على أن يكون النهائى على الملعب الزجاجى تحت سفح الهرم.

كما سيتم أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضى المصري للجامعات، والاتحاد المصري لكرة اليد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لتنظيم مصر بطولة العالم للجامعات 2024، والتي ستستضيف منافساتها الصالة المغطاة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، على ان يكون النهائى فى الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

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ويمثل الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات في التوقيع على البروتوكولين الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وإيهاب حافظ عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للاسكواش للتوقيع على البروتوكولين.

كان الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات قد اعلن اسناد تنظيم مصر البطولتين يوم 6 ديسمبر الماضي، بعدما قام الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بعرض ملف مصر بمقر الاتحاد الدولي في لوزان نوفمبر الماضي.

وينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات منافسات رياضية في 40 لعبة مختلفة، يشارك فيها 27 جامعة حكومية، و25 جامعة خاصة، و205 معهد حكومي وخاص، يشاركون تحت مظلة وزارة التعليم العالي، وتعد النسخة الحالية من منافساته هي النسخة الـ 47 على مدار تاريخه.