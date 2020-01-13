شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الطقس مستقر حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى الحرارة بمعدل درجتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور إبراهيم عطا المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، مؤكدا ارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين، مع انعدام فرص سقوط الأمطار، جاء ذلك فى مداخلة هاتفية للتليفزيون المصرى اليوم الاثنين، وأشار إلى أن الشبورة المائية هى الظاهرة الجوية المؤثرة على أغلب انحاء الجمهورية ولكن سرعان ما تنقشع مع ظهور الشمس.

وعن طقس اليوم، يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

كما يتوقع الخبراء طقس مائل لبرودة على كل الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، سانت كاترين العظمى 14 درجة والصغرى 02 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19

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درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 07 والعظمى 18