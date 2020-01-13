"الجولة الأخيرة".. اليوم انطلاق مفاوضات سد النهضة في واشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تنطلق اليوم الاثنين، الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في العاصمة الأمريكية واشنطن.

يشار إلى أن اجتماع اليوم، دعت إليه الولايات المتحدة كل من مصر وإثيوبيا والسودان، لبحث ما تم الوصول إليه في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية ووزراء الخارجية والري بالدول الثلاثة .

وأعلنت وزارة الري، في بيان ختام الجولة الرابعة، إن الدول الثلاث لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، في ظل عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الأثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتالية.

وقالت وزارة الري إن المفاوضات أظهرت أن إثيوبيا ليست لديها رغبة في الوصول، لاتفاق بشأن سد النهضة مع مصر وكانت دائمًا تلوح بملء السد بشكل أحادي وهو مايعد مخالفًا للقانون الدولي، وهو أمر لن تقبله مصر للحفاظ على حصتها من مياه النيل الذي تنص على الاتفاقات السابقة.