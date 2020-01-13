حضر لزيارة أحد أقاربه فسقط جثة هامدة في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رحلة معتادة قطعها مُسن من حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة قاصدا مركز كرداسة شمال محافظة الجيزة؛ لزيارة أحد أقاربه في سيناريو متكرر تبدلت أحداثه تلم المرة فكانت الزيارة الأخيرة، إذ فارق الحياة بعدما سقطا مغشيا عليه بالشارع.

تلقى العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة شخص بالشارع بدائرة مركز كرداسة.

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انتقلت قوة بقيادة الرائد معتصم رزق، رئيس مباحث كرداسة، وتبين أن الجثة لمسن يرتدي ملابسه كاملة ويدعى "م.م" بحوزته كافة متعلقاته الشخصية، وعدم وجود إصابات ظاهرية.

بسؤال الأهالي، أكدوا أنهم فوجئوا بسقوط المتوفى في أثناء سيره بالشارع، وأنه ليس من قاطني البلدة، ويحضر لزيارة أقاربه.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وكشف التقرير الطبي المبدئي عن سبب الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.