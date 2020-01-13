"هبة" تطلب الخُلع.. وزوجها يرد: "لو طلقتك مين هيخدمني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:
رفعت "هبة" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر، لطلب الخُلع من زوجها، مبررة طلبها: "زوجي ترك طفلتنا عند البواب ليسهر على القهوة".
وبحسب أوراق القضية، تزوجت "هبة. م" 30 سنة، ربة منزل، منذ 4 سنوات، من "يوسف. ن" 35 سنة، محاسب، ورزقا بطفلة عمرها 3 سنوات.
تقول الزوجة إنها تعاني من استهتار زوجها: "لا يفكر إلا في نفسه، وحياته عبارة عن الجلوس على القهوة مع أصدقائه، ومنذ تزوجت تقوم بدور الأب والأم في المنزل، بالإضافة إلى أنها تعتني بطلبات البيت ورعاية الطفلة، لأن زوجي بيكسل يجيب لنفسه يشرب".
تتابع الزوجة: "في يوم من الأيام مرضت والدتي، ودخلت المستشفى لإجراء جراحة، وذهبت إليها وتركت طفلتنا مع زوجي، وأثناء وجودي في المستشفى اتصل بي كثيرًا، يستعجل عودتي، لأنه يريد الذهاب إلى القهوة، وعندما تأخرت عليه ترك طفلتنا عند حارس العقار".
فوجئت الزوجة عند عودتها من المستشفى بأن زوجها ترك طفلتها لدى حارس العقار، فتشاجرت معه بسبب تصرفه، فلم يعرها انتباهًا، بحسب ما قالت.
تشير الزوجة: فاض بي الكيل ولم أعد أحتمل، وغادرت لمنزل أسرتي طالبة الطلاق، لكنه رفض طالبًا أن أعود، وأغسل له ملابسه، وقال لي: "لو طلقتك مين هيخدمني؟".
ولجأت الزوجة لمحكمة الأسرة تطلب خلع زوجها في الدعوى التي حملت رقم 2837 لسنة 2019 وما زالت الدعوى منظورة.
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