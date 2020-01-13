أخبار مصر | السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الإثنين، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوطـ، والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وشملت التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

Advertisements