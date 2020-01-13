أخبار مصر | رئيس الآثار الإسلامية لـ شيوخ المهنة: "أديتم ما عليكم" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الآثار الإسلامية لـ شيوخ المهنة: "أديتم ما عليكم" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، إن خلافاتنا وصلت في وقت من الأوقات إلى الاختلاف حول المبادئ والقيم، ولا تقدم إلا إذا احترمنا قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا المصرية الأصيلة.

جاء ذلك خلال كلمته في يوم الوفاء لشيوخ الآثريين، والذي انعقد في قصر الأمير بشتاك في شارع المعز لدين الله الفاطمي، والذي ضم عدد كبير من شيوخ المهنة ومديري عموم ومفتشي المناطق، وعدد كبير من المهتمين بالشأنين الآثري والتراثي.

وأضاف مصطفى، أن الدولة الآن تشهد نهضة عظيمة، ولا أقل من أن يكون الآثريين في القلب من هذه النهضة، ولا تقدم سوى بالحفاظ على القيم والمبادئ الأساسية من احترام الكبير، وتوجيه الصغير بالحكمة والاحتواء، ولذلك فنحن نتشرف بحضور شيوخ المهنة اليوم ونقول لهم "أنتم فوق الرأس" ولن نكتفي بتكريمهم هم فقط، بل سنكرم الراحلين عنا، ونترحم عليهم.

وأشار إلى أن تلك رسالة للجيل الجديد، كي يعرف أن تقدير الكبير والتعلم منه والاغتراف من بحر خبراته ومعرفته هو أساس التقدم في مجالنا على وجه الخصوص وفي الحياة بشكل عام.

وتابع: "نقول لشيوخ مهنتنا أديتم ما عليكم في حدود المتاح لكم، والآن أنتم تسلمون الراية لجيل جديد سوف يحملها إلى أن يسلمها لجيل آخر، وكل منهم لا هم له إلا الحفاظ على تراث هذا البلد".