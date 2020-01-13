أخبار مصر | رئيس حي البساتين يوزع 1000 بطانية على الأهالي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حي البساتين يوزع 1000 بطانية على الأهالي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزع اللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين، 20 بطانية، على أهالي الحي، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأطلق رئيس حي البساتين مبادرة "شتاء دافي"، بتوزيع العديد من البطانيات على الأهالي المستحقين، والأولى بالرعاية، مقدمة من الجمعيات الأهلية.



وقال رئيس حي البساتين، إن المبادرة تهدف إلى توزيع 1000 بطانية، وما تم توزيعه حتى الآن 300 بطانية على الأهالي، مؤكدًا أن المبادرة تتم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية الخيرية بالبساتين.