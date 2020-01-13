أخبار مصر | حاربت الضمور بالرسم.. "دعاء" تحلم بلقاء السيسي والوصول إلى العالمية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاربت الضمور بالرسم.. "دعاء" تحلم بلقاء السيسي والوصول إلى العالمية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ولدت طبيعية كأي طفلة تتحرك وتمرح وتلهو كثيرا مع أقرانها، إلى أن بدأت تشعر بالتعب في الثالثة من عمرها فاكتشفت أنها مصابة بضمور في العضلات، فأثرت تلك الإصابة على حركتها وأفقدتها القدرة على تحقيق حلمها بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة.

دعاء محمد، تبلع من العمر 30 عاما، في الثالثة من عمرها بدأت تشعر بعجز في الحركة، أدى لترددها على عدد كبير من الأطباء لاكتشاف المرض الذي أصيبت به، ولكن لم يكتشف أحد وأجرت عمليات لتكون بها في حالة صحية أفضل ولكن دون جدوى إلى أن كانت الفاجعة فاكتشفت عدم قدرتها على الحركة مرة أخرى لإصابتها بمرض ضمور العضلات، ففي بداية مرضها كانت لا تتحرك كثيرًا، فكانت والدتها تصطحبها إلى المدرسة،إلى أن جلست في الثانوية العامة على كرسيها المتحرك الذي بات يرافقها دائما.

سنوات كثيرة من المكوث في المنزل بعدما اكتشفت المرض أدت إلى عدم إكمال تعليمها، بعدما كان يراودها حلم الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، فبدأت بمحاولة منها لإشغال وقت فراغها، فكانت ترسم على الورق إلى أن رسمت لأخيها لوحة مدرسية خاصة به فأعجب الطلبة والمدرسين بها، فمن هنا اكتشفت أن رسمها مميز.

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عانت دعاء كثيرا لكن في كل مرة كانت تقوم وتكمل طريقها وتتحدى الألم واليأس، فبدأ صديق والدها بتعليمها أسس وقواعد الخط وأشكاله المختلفة، بجانب تعليمها لأساسيات الرسم، شغل الهاند ميد.

شاركت دعاء في مسابقات للرسم وحصلت على المركز الأول على مستوى محافظة المنوفية، كما شاركت في الملتقي الأول والثاني لذوي القدرات الخاصة والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك فيه 37 دولة.

وتطور دعاء كثيرا من نفسها فتتمنى أن تحقق حلمها وتصل للعالمية في الرسم، وتقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي.