مصر | حملات مفاجئة للمرور على الطرق السريعة والصحراوية

وشنت الحملات لضبط متجاوزي الرادار، ومتعاطي المواد المخدرة على الطرق السريعة، عن طريق كشف طبي للسائقين المشتبه بهم بالتنسيق مع وزارة الصحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وكما وجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، فيما قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر، ومنابعه حظر سير النقل الثقيل أعلى الدائري.

ودفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، وتم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب، ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادي الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتي تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير بشن حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية.