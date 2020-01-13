شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يبحث ترتيبات المسابقة الدولية للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعقد بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية غدا الثلاثاء، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا لجنة الإعلام برئاسة الدكتور سامى الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، وذلك لمناقشة جدول أعمال اللجنة، والإعداد للمسابقة العالمية السابعة والعشرين، للقرآن الكريم، والتى ستعقد بالقاهرة فى الفترة من 8 إلى 13 فبراير.

حيث عقدت لجنة اختبار مسابقة المولد النبوى الشريف بقاعة مركز التدريب الكبرى بمسجد الفتح بالزقازيق، وبناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتوجيهات الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، وتكونت اللجنة من كل من، الدكتور محمد شحاتة إبراهيم أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالزقازيق وعميد المركز الثقافى الإسلامى بالزقازيق، والدكتور عبدالغفار عبدالستار عبدالبديع أستاذ ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بفاقوس والمحاضر بالمركز الثقافى الإسلامى بالزقازيق والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية.

ويصدر أحدث الإصدارات العلمية التثقيفية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تحت عنوان : دعاة وهدامون، يبرز أوجه المقابلة، بل الضدية بين العلماء الحقيقيين دعاة البناء، وجماعات الفتنة والضلال دعاة الهدم، مبرزا ماذا خسر العالم العربى والإسلامى بظهور جماعات التطرف والإرهاب، وجاء فى مقدمته : شتان بين بين النقيضين : البناء والهدم، وإذا كان ديننا إنما هو دين البناء وعمارة الكون، فإن كل من يأخذك إلى هذا الطريق، طريق البناء، طريق العمل، طريق الإنتاج، طريق الإتقان، طريق الحفاظ على المنشآت العامة والخاصة إنما يأخذك إلى طريق الإسلام، إلى طريق الوطنية، إلى طريق الحضارة والرقى، إلى خير المجتمع وخير الإنسانية، ومن يحاول أن يجرك إلى طريق آخر عكس هذا الاتجاه، إنما يأخذك إلى طريق الهلاك فى الدنيا والآخرة.