شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ترقيم 299 ألف رأس ماشية خلال 30 يوما واستمرار حملة التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الادارة العامة للخدمات والإرشاد بوزارة الزراعة، حملاتها المكثفة لترقيم وتسجيل الماشية، بجميع محافظات الجمهورية، كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الذى حصل لـ"الخليج 365"، على نسخه منه أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من الادارة العامة للخدمات والارشاد بالهيئة، بأن إجمالى عدد الحيوانات التى تم تسجيلها وترقيمها من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضى قد بلغت (229,995) حيوان، بينما بلغ إجمالى نشاط التأمين على الحيوانات خلال نفس الفترة ( 34,181) حيوان.

وقال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات البيطرية، تواصل عملها لتسجيل تسجيلها وترقيم وتامين الحيوانات من خلال اطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية، حيث يتم ربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى اذن الحيوان، وتكثيف برامجها التوعوية للمربيين بأهمية تطبيق منظومة الترقيم.

وأوضح تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهدف من تنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الابقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومى يوضح لنا مايلى : موقف الحيوان التحصينى ضد الامراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى، ومباشرته اول بأول ومعرفة الامراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والاصل وامكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، تاريخ التأمين اذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

وتابع تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وانتاجية الحيوان ومنع انتشار الامراض الوبائية والمحافظة على صحة الانسان من الامراض المشتركة التى تنتقل مــــن الحيوان للإنسان.