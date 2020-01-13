شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 22 آخرين جراء الفيضانات بأفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 11 شخصا مصرعهم وأصيب 22 آخرون جراء الفيضانات العارمة في إقليمي "قندهار" و"هلماند" الجنوبيين بأفغانستان، ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الإثنين عن المتحدث باسم حاكم إقليم "هلماند" عمر زواك إنه يجرى بذل الجهود اللازمة من قبل المسئولين بالإدارات المعنية لجمع بيانات حول الضحايا ومساعدة الأسر المتضررة من الفيضانات.

وقد تسببت العواصف الثلجية في إغلاق الطرق السريعة التي تربط بين العاصمة كابول ومدينة "باميان"، من جانبها، تنبأت هيئة الأرصاد الجوية الأفغانية بهطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة. وكان مسؤولون حكوميون قالوا إن موجة من الطقس شديد البرودة قتلت 17 شخصا على الأقل فى أفغانستان، السبت، فى حين استمر هطول الثلوج والأمطار على أجزاء من البلاد. Advertisements

وموجات البرد الشديد معتادة فى شتاء أفغانستان عندما كانت مختلف الفصائل المتحاربة في البلاد على مر التاريخ توقف القتال لكن هذا العام بدا الطقس شديد البرودة بشكل خاص، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية فى البلاد.

وأضاف المسؤولون إن عدد القتلى قد يرتفع فى حين ما زالت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية تجمع العدد النهائى، وقال تميم عظيمي المتحدث باسم فريق الهيئة لرويترز، "لم نكن نتوقع أن تجتاح مثل هذه الموجة الباردة البلاد".

وأضاف "تلقينا تقارير بأن هطول الثلوج الكثيفة تسبب في وفيات لكن حتى هذه اللحظة ليس لدينا معلومات دقيقة عن العدد".

وبلغت درجات الحرارة في بعض أجزاء البلاد 12 درجة مئوية تحت الصفر.