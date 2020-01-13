شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أمريكيين وإصابة 12 آخرين فى 8 عمليات إطلاق نار بولاية ميريلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 5 أمريكيين وأصيب 12 آخرون في 8 عمليات إطلاق نار بمدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند القريبة من العاصمة الأمريكية واشنطن، وقالت شرطة مدينة بالتيمور- وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين - "إن مستوى العنف في المدينة مقلق للغاية"، مؤكدة أنه لم يكن هناك صلة بين جرائم القتل التي شهدتها المدينة.

من ناحيته، أصدر رئيس مجلس المدينة براندون سكوت بيانا، طالب فيه بوقف العنف الذي يجتاح بالتيمور، وقال إنه سيستجوب الشرطة وبقية السلطات بشأن ما يفعلونه قبل وقوع الجرائم وبعدها. وسجلت مدينة بالتيمور العام الماضى وقوع 348 جريمة قتل، وللعام الخامس على التوالي تكون عدد جرائم القتل فوق 300 ضحية، بزيادة قدرها 40 في المئة عن 2018.

وكان متحدث باسم الشرطة بولاية كولورادو الأمريكية أعلن أمسالأحد ، أن خمسة أشخاص أصيبوا بجراح إثر قيام مسلح بإطلاق الرصاص عليهم ثم فر هاربا .ونقلت شبكة ( فوكس نيوز ) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله " إن من بين المصابين 3 أطفال قصر، علاوة على اثنين من البالغين، وإن المصابين نقلوا إلى المستشفى فى حالة خطرة ".

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وأضاف المتحدث أن الحادث وقع أثناء حفل داخل مجمع سكنى بمدينة " أوروا " الواقعة على بعد 10 أميال من مدينة دنفر، فيما لم تتوافر أية تقارير - حتى الآن - عن دوافع ارتكاب الحادث .

وناشدت الشرطة المحلية كل من يتوافر لديه أية معلومات عن مرتكب الحادث المبادرة بإبلاغها .