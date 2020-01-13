شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 13 يناير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واشنطن.. تستضيف واشنطن مفاوضات سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والمياه، من مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة مراقبين من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي. طوكيو.. يتوجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى الإمارات لعقد اجتماع مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. Advertisements القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم. القاهرة.. ينظم المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي بمشاركة أكثر من 100 شاعر وناقد من 15 دولة. نيقوسيا.. يقوم وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس بزيارة رسمية إلى اليونان يلتقي خلالها بالرئيس اليوناني بروكوبس بافلوبولوس ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس. أبوظبي.. تستضيف وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية الدورة الثالثة لملتقى ابتكارات المناخ (كليكس)، والتي تعقد ضمن فعاليات القمة العالمية لمستقبل الطاقة.

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