شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية المعدلة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا وورقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى اليوم الإثنين، طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى امتحانات الفصل الدراسى الأول، فى مادة اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا وورقيا فى الفترتين الصباحية والمسائية، ويتكون امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 27 سؤالا منها 20 سؤالاً اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقالية، بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، على أن يتم السماح لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية بدخول الامتحان بالكتاب المدرسى.

فيما أكدت مصادر مسئولة، أن فريق الدعم الفنى، يعمل على تلاشى أى مشكلات إلكترونية ظهرت خلال أول يوم بالامتحانات لضمان دخول جميع الطلاب فى توقيت واحد على منصة الامتحان.

وانطلقت السبت 11 يناير الجارى امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 /2020، بواقع 587 ألف و 108 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوى.

Advertisements

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن الأسئلة تخدم نظام التقييم الجديد، فى الثانوية المعدلة، وهى ستكون لقياس الفهم وليس الحفظ لدى الطلاب ونواتج التعلم الحقيقة، مؤكدة أن أسئلة الامتحان الإلكترونى من خلال بنوك أسئلة متعددة الصعوبة بمعايير دولية لكل المواد في الصفين الأول والثاني الثانوى، مشددة على أن نظام التقييم المعدل هو أساس ما يحدث في المرحلة الثانوية العامة، من قياس نواتج التعلم، وتأهيل الطلاب لسوق العمل بغض النظر عن الوسيلة والآلية التى يؤدى بها الطالب الامتحان سواء ورقية أو إلكترونية.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن نجاح التطوير فى الثانوى العام لا يرتبط بتصميم الشبكات وإنما بتصميم الأسئلة وطريقة التقييم والتركيز على فهم مخرجات التعلم، موضحًا أن الامتحانات تتم بطرق متنوعة على الشبكات ولا علاقة لموضوع التكنولوجيا بهدف التطوير.