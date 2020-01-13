شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الجنايات تواصل سماع مرافعة دفاع 14 متهما بالتسبب فى حادث محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، سماع مرافعة دفاع 14 متهمًا، بالتسبب فى حادث قطار محطة مصر، الذى أسفر في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم "علاء فتحي أبو الغار - 48 سنة، سائق الجرار، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق تعطيل إحدى وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده القدرة على إيقاف الجرار إثر انفلاته دون قائده، ونوهت التحقيقات أنه تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس ما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه، ما نتج عن سقوط قتلى ومصابين.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني أيمن الشحات، 43 سنة، سائق جرار، تهمة التزوير، بأن وضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، فزور توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس، 54 سنة، سائق جرار، يفيد باستلامه مهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.

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ووقع حادث محطة مصر صباح يوم 27 فبراير 2019، حيث اصطدم جرار القطار (2302) بالحاجز الخرساني لنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة رمسيس بالقاهرة، متسبباً في انفجار وحريق كبير.

وأظهرت تسجيلات المراقبة دخول جرار القطار بسرعة هائلة في النهاية الخرسانية للمحطة متسببًا في انفجار خزان الوقود.

كما أظهرت التسجيلات أن الواقعة نتجت عن مشاجرة بين سائق القطار (2302) وسائق قطار آخر أثناء التحويلة في حوش المحطة، بسبب وقوع احتكاك بين الجرارين خلال الخروج من المحطة، ترك على إثرها سائق القطار (2302) الجرار ليتحرك بعدها قطاره بسرعة نحو المحطة.