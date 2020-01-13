"عيشها كأنك مصرى".. تنشيط السياحة تروج للمقاصد المصرية بفيديو جديد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة تنشيط السياحة فيديو جديدا للترويج للسياحة المصرية من خلال صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، وتضمن مقطع الفيديو مناطق سياحية متفرقة، كما عرض لتفاصيل الحياة اليومية للمصريين، وعرضت أكلات من أشهر الأطباق فى المطبخ المصرى، حيث دعت متابعيها إلى الحياة كالمصريين للاستمتاع بالتجربة.

ودعت الهيئة متابعيها بموقع تويتر لزيارة مصر والاستمتاع بتجربة فريدة لا تتكرر، وقالت:" اسلك الطريق واستمتع بالرحلة. عشها كأنك مصرى، جرب أشياء جديدة، واجتمع مع السكان المحليين الودودين، الأمر يستحق المحاولة".

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وظهر فى الفيديو مشاهد مختلفة لشواطئ البحر الأحمر الرملية ومنتجعاتها الفاخرة، والرحلات البحرية المميزة، حيث يمكنك ممارسة رياضة الغطس ومشاهدة حياة بحرية نادرة، وكذلك واحة سيوة المليئة بالأساطير والمشهورة ببحيرات الملح، ورحلات السفارى ليلا، والأهرامات والقلعة، ورحلات البالون الطائر فى الأقصر، والرقصات فى الأحياء الشعبية، وماتشات الكورة على الشواطئ.

كما أظهر الفيديو، الذى حظى بمئات المشاهدات والتعليقات الإيجابية، مشاهد للأكلات الشهيرة فى مصر والتى تأثر السياح حيث يعد المطبخ المصرى من المطابخ المميزة عالميا، ومنها الملوخية والكشرى، والحمام وأكلات السمك على البحر، والزلابية والذرة المشوى فى شوارع العاصمة، والبطيخ المثلج الأفضل فى حرارة الصيف، والشاى بالنعناع المشروب الأشهر فى مصر.

ويأتى ذلك فى ظل تكثيف مصر لحملتها الترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تقوم بالترويج لكل مقصد سياحى على حده لاظهار مواطن الجمال به، وذلك ‎فى إطار سعى وزارة السياحة لتقديم صورة معاصرة وأكثر حداثة عن مصر من خلال خلق محتوى غير نمطى وجديد للمقاصد السياحية المختلفة، وفى ضوء اهتمام الوزارة بتحديث آليات الترويج والاستعانة بالمنصات الإلكترونية الحديثة وتأكيدا على دور مواقع التواصل الاجتماعى كأحد أهم هذه الآليات الترويجية الحديثة على مستوى العالم.