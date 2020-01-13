"شبورة ضبابية وصقيع".. تعرف على تفاصيل طقس الاثنين 13 يناير (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الاثنين، طقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأن تصاحبه شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد، تكون كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وتصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارًا يمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن ظاهرة الشبورة في الصباح الباكر دليل على استقرار الأحوال الجوية.

وأضاف شاهين لـ"الخليج 365"، أن الشبورة وصلت لحد الضباب على بعض المناطق، لافتًا إلى أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيًا خلال الأسبوع الجاري؛ لتسجل بنهاية الأسبوع 20 درجة على القاهرة بعد أن وصلت لـ15 درجة خلال الأيام الماضية.

وأشار شاهين إلى أنه لا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار وعدم وجود أي تقلبات جوية خلال الأسبوع الجاري، لكن الجو ما زال شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل، وتكون الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، قائلًا: "نحن في شهر يناير أبرد شهر في العام".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 10 18

طنطا 10 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 11 19

بلطيم 10 18

مطروح 07 15

السلوم 07 16

سيوة 07 18

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 10 19

الاسماعيلية 10 19

السويس 11 19

العريش 10 18

رفح 08 17

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رأس سدر 12 19

نخل 04 18

نويبع 14 21

طابا 09 17

كاترين 02 14

الطور 10 20

شرم الشيخ 13 23

الغردقة 11 22

مرسى علم 11 22

الفيوم 09 20

بنى سويف 08 19

المنيا 10 19

أسيوط 05 21

سوهاج 05 20

قنا 05 19

الأقصر 05 22

أسوان 06 23

أبوسمبل 07 23

الوادى الجديد 06 22

شلاتين 13 20

ابو رماد 14 19

حلايب 16 18

رأس حدربة 16 18