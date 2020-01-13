حدث ليلًا| إثيوبيا تطلب وساطة جنوب أفريقيا.. وتحذير من "سيناريو رهيب" في 2052

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الليلة الماضية، والساعات الأولى من صباح اليوم الاثين، عددًا من الأحداث المهمة على الساحتين العالمية والمحلية، نستعرض أهمها في التقرير التالي..

إثيوبيا تستبق مفاوضات واشنطن بطلب "وسيط جديد" مع مصر

استبق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، المفاوضات المقرر أن تجمع وفود الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في 13 يناير الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

لميس الحديدي: مصر لن تتنازل عن حق 100 مليون في مياه النيل

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر أعلنت أن قضية المياه أمن قومي، والدولة لن تتنازل عن حق 100 مليون مصري، فمصر حريصة على حماية الأمن المائي المصري.

مستشار وزير الري السابق: تعريف إثيوبيا للسيادة الوطنية على مياه الأنهار خاطئ

قال الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري السابق، إن تعريف إثيوبيا للسيادة الوطنية على مياه الأنهار الدولية "خاطئ"، فنهر النيل هو نهر عابر للحدود، ينبع في إثيوبيا ويصب في مصر.

بعد تصريحات آبي أحمد.. خبراء: يرغب في إفشال آخر اجتماعات سد النهضة

تنطلق اليوم الاثنين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة، بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

ورقة ضغط.. خبراء يوضحون دور الوفد الأمريكي في مفوضات سد النهضة

تنطلق اليوم الاثنين، الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة للدول الثلاثة مصر وأثيوبيا والسودان، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

رئيس "النواب الليبي": حكومة السراج سقطت أخلاقيًّا ووطنيًّا بجلبها الاستعمار

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن حكومة الوفاق الليبية انتهت مدتها القانونية، ويجب عليها الرحيل عن الساحة الليبية وسحب الاعتراف الدولي بها، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية.

رئيس "النواب الليبي": مصر لم تتخلَّ قط عن ليبيا.. وموقف السيسي مشرِّف

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن مصر لم تتخلَّ قط عن ليبيا على مر التاريخ؛ حتى إن الاحتلال الإيطالي حاول عزل الحدود بين البلدَين بأسلاك شائكة.

900 دار و7 ناشرين للكتاب الصوتي.. تفاصيل معرض الكتاب 2020

تنطلق الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير الجاري، حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع".

ننشر تفاصيل التقرير السنوي لحالة الإعلام المصري في 2019

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد، تقريره السنوي عن حالة الإعلام في مصر رسميًا، وأرسل نسخة منه لرئيس الجمهورية، كما يرسل المجلس اليوم الاثنين، نسخة من التقرير إلى مجلس النواب ووزارة الخارجية.

بحضور عقيلة صالح.. تفاصيل جلسة مهمة في البرلمان دعمًا للقضية الليبية

شارك المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بجانب رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، على المنصة الرئيسية بقاعة البرلمان، في الجلسة العامة للبرلمان أمس الأحد.

كارلوس غصن: اتخذت قرار الهروب من اليابان بدقة ونفذته سريعًا

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كشف المدير السابق لشركة "نيسان - رينو"، كارلوس غصن، تفاصيل هروبه من اليابان، موضحًا أنه اتخذ القرار وخطط ونفذ بسرعة، ولم يشعر بالارتياح إلا عقب وصوله بيروت.

بومبيو يعرب عن غضبه من هجوم صاروخي استهدف قاعدة عراقية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن غضبه بشأن تقارير عن هجوم صاروخي على قاعدة جوية عراقية الأحد.

"مستقبل وطن" يفتح تحقيقًا في واقعة صور البطاطين

قال عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، لـ"الخليج 365"، إن الحزب فتح تحقيقًا في واقعة نشر صور مؤتمر الحزب، أثناء توزيع بطاطين، ووضوح صور متلقي التبرعات، مشيرًا إلى إن التحقيق سيأخذ مساره في هذا الأمر الذي وصفه بالمرفوض.

"سيناريو رهيب".. "الإحصاء" تحذر من وصول السكان في 2052 إلى 191 مليون نسمة

قال عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاء بجهاز التعبئة والإحصاء، إن الهيئة أصدرت مجلة نصف سنوية خاصة بالبحوث والدراسات التي تتعلق بالزيادة السكانية.

هشام الحلبي: خطة "الفتح الاستراتيجي" أهم ركائز مناورة "قادر 2020"

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن أهم ما يميز مناورة "قادر 2020" التي تجري حاليًّا هو عمليات الفتح الاستراتيجي.

بالشروط والأوراق المطلوبة.. "الإنتاج الحربي" تطلب وظائف جديدة

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف في شركاتها، من خريجي الجامعات الحكومية، من الحاصلين على بكالوريوس هندسة تخصصات (مناجم / تعدين).

"إيران تغلي".. احتجاجات لليوم الثاني ترفع شعار: الموت للديكتاتور

تواصلت الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية لليوم الثاني على التوالي، ويأتي ذلك في أعقاب اعتراف الحرس الثوري بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

"الموت للدكتاتور".. تظاهرات في إيران لليوم الثاني بسبب الطائرة الأوكرانية

لليوم الثاني على التوالي، انطلقت تظاهرات في مدن إيرانية بالعاصمة طهران، احتجاجًا على تورط الحرس الثوري الإيراني في إسقاط الطائرة الأوكرانية.

مصدر بـ"التعليم" يرد على شكاوى ازدحام مكاتب البريد لطلاب أولى ثانوي

‎قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن سداد الطالب مبلغ 100 جنيه، كتأمين على التابلت، شرطًا إلزاميًا لاستلام التابلت.

رئيس شركة التعمير: نخدم 200 ألف شقة بالإسكان الاجتماعي ونصرف 3 ملايين جنيه شهريًا (حوار)

قال المهندس كمال فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، إن الشركة استلمت 10 مواقع لمشروع دار مصر في 10 مدن جديدة.

"رسالة ردع لمَن يهمه الأمر".. سمير فرج مشيدًا بمناورة "قادر 2020"

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن مناورة قادر 2020، هي أكبر مناورة نفذتها القوات المسلحة المصرية منذ 6 سنوات، مضيفًا: "المناورة رسالة ردع لمَن يهمه الأمر".