أخبار مصر | الآثار تصدر نتيجة معاينة أحد مواقع التنقيب ببولاق أبوالعلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار تصدر نتيجة معاينة أحد مواقع التنقيب ببولاق أبوالعلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكلت وزارة السياحة والآثار لجنة آثرية لمعاينة مكان حفر للتنقيب عن الآثار في منطقة بولاق، وجاء تشكيل اللجنة بناءً على طلب مأمور قسم بولاق أبوالعلا.

ومن ناحيته قال محمد مصطفى، مدير آثار غرب القاهرة، إنه بتوجيهات من محمد شعراوى مدير عام آثار غرب القاهرة، قامت اللجنة بعضوية شرين جوهر وعفيفى أحمد وسلطان عبد النعيم ومشرف الأمن وائل عابدين، بمعاينة موقع الحفر خلسة، وتم إعداد تقرير للعرض على النيابة

واتضح من المعاينة أن العقار لا يخضع لقانون حماية الآثار وغير مسجل ولا يواجه أو يقابل أي مبنى آثرى.

وأوضحت أن الحفر ذو شكل دائري بقطر 1.5 تقريبا وعمق حوالي 3 أمتار، وتوجد أدوات حفر وموتور شفط مياه وخراطيم مياه داخل الحفر وتعذر النزول داخل الحفر بسبب المياه الجوفية.



وكشفت مصادر بالوزارة أن صاحب المكان كان يعتقد بوجود آثار أسفل المنزل، وقرر أن يبحث عنها.