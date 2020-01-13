أخبار مصر | رئيس الآثار الإسلامية: السوشيال ميديا أصبحت مشكلة.. والبعض يسيء استخدامها (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الآثار الإسلامية: السوشيال ميديا أصبحت مشكلة.. والبعض يسيء استخدامها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، إن وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت تمثل مشكلة في مجال العمل الآثري، فعلى الرغم من أن بعض الآثريين يستخدمونها بشكل جيد للغاية، إلا أن البعض الآخر يسئ استخدامها بما ينقص من قدر القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الوزارة.

جاء ذلك خلال كلمته في يوم الوفاء لشيوخ الآثريين، والذي انعقد في قصر الأمير بشتاك في شارع المعز لدين الله الفاطمي، والذي ضم عدد كبير من شيوخ المهنة ومديري عموم ومفتشي المناطق، وعدد كبير من المهتمين بالشأنين الآثري والتراثي.

واختم كلماته بتوجيه التحية لشيوخ المهنة الحاضرين والذين تم تكريمهم.

الجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار في منتصف يناير من كل عام تحتفل بعيد الآثريين حيث يتم تكريم عدد من الأبرز والمتميزين في العمل الآثري من مختلف القطاعات حيث تضم الوزارة بالنسبة لشق الآثار عدة قطاعات مختلفة وهي قطاع الآثار المصرية القديمة، وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وقطاع المتاحف، وقطاع المشروعات، وعدة هيئات منها هيئة المتحف المصري الكبير، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.