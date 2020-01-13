شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تراقب حركة السيارات على الطرق السريعة والمحاور.. وتخصص رقما للاستغاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية على الطرق، ومراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال وتشكيل غرف عمليات للمتابعة أولا بأول، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بظهور شبورة مائية كثيفة تصل إلى الضباب على الطرق.

ونسقت الإدارة العامة للمرور مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط بغرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي تتضمن اى مؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية ناتجة عن الشبورة أو غلق الطرق وحفاظا على الأرواح وللتدخل في حالات الطوارئ.

ومن جهة أخرى دعت الإدارة إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريعة، فيما ناشدت الإدارة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة.

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، اليوم الاثنين، شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفه تصل لحد الضباب على بعض المناطق والطقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، سانت كاترين العظمى 14 درجة والصغرى 02 درجة.

وناشد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء خاصة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وطالب مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين باتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة بسبب تكون الشبورة الكثيفة على الطرق خاصة الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

وكانت البلاد تعرضت لموجة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خلال الفترة من الإثنين الماضى وحتى الجمعة الماضية، حيث تعرضت البلاد لطقس غير مستقر شهدت خلاله نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة وصلت لحد العاصفة على بعض المناطق وأدت لاضطراب بالملاحة البحرية.