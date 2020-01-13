شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن مناطق متفرقة فى الغردقة 5 ساعات لصيانة المحولات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى، عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة، من بينها مناطق العروسة وعدة فنادق قريبة منها اليوم الإثنين، بدءا من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهرا، كما أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربى غد الثلاثاء عن مناطق " أبو العباس، وسمر لاند، وموزع مارينا اليخوت، وتقسيم روجينا، ودوار العمدة، وبلوكات الصيادين بدأ من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا للصيانة الدورية للمحولات.

كذلك سيتم فصل التيار الكهربى يوم الأربعاء المقبل عن إحدى المولات التجارية الكبيرة جنوب البحر الأحمر، والكمين الجنوبى، وعدة قرى سياحية بينها قرى منطقة سهل حشيش، كذلك يوم الخميس سيتم الفصل منطقة الميناء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تتك بشكل دورى كأجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربى بطريقة مفاجأة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات واخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيتم فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر لـ ”الخليج 365”، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفه عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويتم التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدا ادارة الكهرباء بمجالس المدن.

من جانب آخر أعلن مجلس مدينة راس غارب أن طبقا للخطة الموضوعة لمتابعة المشروعات وتم اليوم الانتهاء من تركيب محول الكهرباء بقوة 5 ميجا لتغذية وإنارة مساكن بديل العشوائيات "حى الروضة" بمدينة غارب استعدادا لتسليمها للمستحقين.