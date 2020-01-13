شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا لــ"الوفد" تنتخب المكتب التنفيذى للحزب الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة يوم الأربعاء المقبل انتخابات المكتب التنفيذى للحزب، وهو إحدى الهيئات التى تتخذ القرارات المهمة داخل بيت الأمة بالإضافة إلى الهيئة العليا للوفد، ويتألف المكتب التنفيذى لحزب الوفد، من عدد من الأعضاء داخل الهيئة العليا للوفد منهم رئيس حزب الوفد، وسكرتير عام حزب الوفد، وخمسة نواب لرئيس حزب الوفد ، بالإضافة إلى 6 من السكرتارية المساعدة ، وأمين صندوق الوفد وامين مساعد صندوق الوفد كذلك 4 أعضاء من الهيئة العليا لحزب الوفد.

ومن المنتظر أن يعقد اجتماعا للهيئة العليا لحزب الوفد يوم السبت المقبل، ينتخب من خلاله المكتب التنفيذى لحزب الوفد، فى حين تم فتح الباب للتقدم بأوراق كل مترشح لانتخابات المكتب التنفيذى يوم الخميس الماضى ويستمر فتح باب الترشح حتى الاثنين 13 يناير 2020.

وكان المكتب التنفيذى لحزب الوفد يتم انتخابه مرة واحدة كل أربع سنوات ، إلا أن بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد الحالى تقدم بمقترح لانتخاب المكتب التنفيذى مرة واحدة كل عام ، ليصبح هناك 4 مكاتب تنفيذية خلال الدورة الواحدة لرئيس حزب الوفد.

وكان بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد أكد أنه سيقف على مسافة واحدة من كل المرشحين فى انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد كما انه لن ينحاز لشخص دون آخر حتى يطبق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المرشحين.