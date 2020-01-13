شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التغذية يحذر من تناول الأطفال لـ"وجبة الكومبو".. ويؤكد: مضرة بالصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، من وجبة الكومبو التي يحرص الشباب والأطفال على تناولها والتى تحتوى على البطاطس المقلاة مع سندوتش البرجر وكوب من المياه الغازية مؤكدا أنها ضارة بالصحة.

وقال المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان، أنها وجبة غنية بالسعرات الحرارية وليس بها أي قيمة غذائية مطلقا كما أنها ليس بها أى خضروات وألياف وفيتامينات ومعادن.

وأضاف المعهد القومي للتغذية أن وجبة الكومبو غنية بالنشويات والدهون والسعرات العالية فالبطاطس المقلاة تحتوي على 340 سعر حرارى وسندوتش البرجر الوسط به 540 سعر حرارى والمياه الغاذية تحتوى على 2220 سعر حرارى .

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وكان كشف المعهد القومى للتغذية عن فوائد أوميجا 3 لخفض الوزن وبناء العضلات للكبار، حيث أكد أن العديد من الدراسات أثبتت أن حمض الأوميجا 3 الموجود فى الأغذية المختلفة أو حتى المصنع يقوم بالمساعدة على حرق الدهون وزيادة الكتلة العضلية.

وقال المعهد القومى للتغذية، إن الأوميجا 3 تقوم بزيادة نسبة التيستسترون هرمون الذكورة البنائى، كما اثبتت الدراسات أيضا أن تناول 1.8 جرام فقط من زيت السمك يوميا لمدة 3 شهور يزيد من معدلات حرق الدهون بـ 22%.

وأضاف أن الأوميجا 3 تساعد على زيادة حساسية الأنسولين ما يعنى أنه بعد تناول الوجبات فأن إفراز هرمون الأنسولين يقل وبالتالى تراكم أقل للسكريات و الدهون بالجسم، وأوضح المعهد أن الأوميجا 3 يكافح الإلتهابات ويساعد على سرعة معافاة العضلات بعد تمارين الحديد، وكلما زادت كتلتك العضلية كلما زاد معدل الحرق فى الجسم.