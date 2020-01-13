الصحة تعلن ميكنة جميع ملفات مرضى الصحة النفسية واتباع معايير الحقن الآمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمراجعة ملفات مرضى الصحة النفسية بالمستشفيات مع التأكيد على ميكنتها بالكامل فى إطار تفعيل برتوكولات منظمة الصحة العالمية للعلاج النفسى، وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم اتباع بروتوكولات العلاج العالمية الحديثة والمعتمدة واشتراطات منظمة الصحة العالمية خاصةً فيما يتعلق بالحقن الآمن مع مرضى الصحة النفسية، على أن تكون جميع خطوات ومراحل العلاج مسجلة بشكل مميكن. وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أهمية الرسائل التوعوية الشخصية، بحيث تكون بسيطة ومركزة، مع ضرورة الاعتماد على أساليب مبتكرة، مؤكدةً أن الأساليب التقليدية لن تؤدي إلى إحداث الطفرة التي تستهدفها الدولة فى ملف الصحة النفسية وخاصةً علاج الإدمان. وكانت أقامت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان أولى محاضرات التدريب الفنى للأطباء العاملين بمجال الطب النفسي بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالإضافة إلى مستشفيات الأمانة العامة لتعريفهم بآليات الإشراف الفنى على أقسام الطب النفسى بالمستشفيات. Advertisements وقالت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن ذلك فى إطار تنفيذ القرار الوزارى الصادر للأمانه العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالإشراف الفنى على أقسام الطب النفسى بجميع المستشفيات التابعة للوزارة (مستشفيات عامة - مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة - هيئة المستشفيات التعليمية - المؤسسة العلاجية ). كانت المحاضرة الأولى اليوم بمقر الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان للدكتور هشام رامى أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس وكانت تحت عنوان "symptomatology". والمحاضرة الثانية للدكتورة وسام أبو الفتوح تحت عنوان "إجراءات دخول وخروج المرضى النفسيين طبقا لقانون الصحة النفسية".

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