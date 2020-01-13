شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى يكشف موعد افتتاح متحف شرم الشيخ الآثرى.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار عن موعد افتتاح متحف شرم الشيخ الآثرى، لافتا إلى أنه من المتوقع ان يتم افتتاحه خلال احتفالات سيناء القادمة فى 25 إبريل، بالاضافة الى جاهزية المتحف القومي للحضارة المصرية للافتتاح في أبريل 2020 بتكلفة مالية تبلغ 4 مليارات جنيه، وذلك لتنشيط السياحة الثقافية ودمجها مع السياحة الترفيهية.

ولفت العنانى إلى أن المتحف يضم قاعة جاهزة ومفتوحة أمام الزائرين للزيارة في أي وقت حالياً، وإنه تم الانتهاء من أكثر من 90% من إجمالي أعمال مشروع متحف كفر الشيخ، الذي من المقرر افتتاحه في النصف الأول من عام 2020 بتكلفة حوالي 49 مليون جنيه.

وأكد وزير السياحة والآثار أن الهدف الأول والوحيد من دمج الوزارتين جلب أعداد كبيرة من السائحين إلى مصر، وذلك سيتم بعد تحقيق توازن فى المقاصد السياحية بين جميع المدن السياحية لذلك تسعى الحكومة الى خلق سياحة ترفيهيه فى محافظات وادى النيل، بجانب السياحة الاثرية من خلال اقامة المهرجانات والفاعليات التى يفضلها الاجانب، بالاضافة الى خلق سياحة ثقافيه فى المحافظات السياحية الساحلية.

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وأضاف ان وزارة السياحة والاثار سعت الى تحقيق السياحة الثقافية من إنشاء المتاحف والمعابد والكنائس والمساجد، لتنشيط السياحة الدينية والثقافية فى شرم الشيخ والغردقة والاسكندرية ومرسى علم وغيرهم، لذلك سيتم افتتاح متحف الغردقة الاثرى بمشاركة القطاع الخاص الاسبوع المقبل، الا انه المتحف ينقصة بعض التجهيزات كانشاء بزارات للوافدين ولذلك سيتم تاخير افتتاحه للوافدين لفترة قصيرة .

وكان العنانى قد قام بتفقد المتحف الشهر الماضى على هامش تواجده في مدينة شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم، حيث اطلع على آخر مستجدات الأعمال بمتحف شرم الشيخ، تمهيدًا لافتتاحه خلال الشهور القليلة المقبلة، ليصبح بذلك أول متحف للآثار ومركز للحضارات ووجهة ثقافية وسياحية للمدينة.