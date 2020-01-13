شكرا لقرائتكم خبر عن مركز منشأة القناطر يحصل على المركز الأول للمتغيرات المكانية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ مركز ومدينة منشاة القناطر بالجيزة، برئاسة اللواء حسين لبيب، عددا من حملات النظافة لرفع مخلفات القمامة شملت شارع طريق الكورنيش بالجلاتمة، ومحيط كنيسة العذراء مريم بالمناشى البلد، ومنطقة الروميلى ببرقاش، ومحيط سور المدارس بقرية ام دينار، ومنطقة كلاظه بقرية أم دينار.

وحصل مركز منشأة القناطر برئاسة اللواء حسين لبيب رئيس المركز والمدينة، وعادل عقرب نائب رئيس المدينة، وأشرف علوان سكرتير عام المدينة والادارة الهندسية على المركز الأول للمرة الثانية على التوالى كاحسن مدينة بالمتغيرات المكانية على مستوى محافظة الجيزة.

وتابع اللواء محمد بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين، حملة بالوحدة المحلية بالشوبك الغربى، وتم رفع القمامة من أمام مكتب البريد والمدرسة الإعدادية ومن خلف المدرسة الثانوية وأمام مكتب خدمه المواطنين.

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وأشرف اللواء أيمن السعيد رئيس مركز اوسيم على رفع إشغالات المحلات ورفع كافة التعديات، وتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع المضبوطات مخازن الوحدة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد اليوم أن منظومة الخبز تشهد متابعة دورية للتأكد من حسن انتظامها حيث يتم المرور الدورى على المخابز بكافة انواعها وشن حملات تموينية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأوزان مضيفا أن الأولوية فى فتح مخابز جديدة فى المرحلة المقبلة هى للتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق والقرى الأكثر احتياجاً والنائية والتى لا تفى المخابز الموجودة بها لاحتياجات المواطنين، وذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمخابز، حيث أكد أنه يتم تطبيق الشروط والضوابط والمواصفات بكل دقة بشأن أى طلبات مقدمة لإنشاء مخابز جديدة بحيث يتم تدبير حصتها من داخل الحصة الإجمالية المخصصة من وزارة التموين دون تكبيد الدولة أى أعباء إضافية.