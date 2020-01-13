شكرا لقرائتكم خبر عن فتاوى نسائية.. هل الرضاعة تبطل الوضوء.. وازاى أصلى مع دم الحيض الغير منتظم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد من الأسئلة وردت للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، ومنها فتاوى نسائية منها هل إرضاع المرأة لولدها ينقض الضوء؟ ، وجاء رد اللجنة كالآتى الرضاعة لا تنقض الوضوء فإذا أرضعت المرأة رضيعا وكانت متوضئة فلا ينتقض وضوئها ويجوز لها أن تصلي وأن تقرأ القرآن الكريم.

كما ورد سؤال آخر "دم الحيض غير منتظم فماذا أفعل كي أصلى" ؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:

1. أن المرأة بالنسبة للدم النازل عليها إما أن تكون معتادة أى لها عادة منتظمة ، أو مميزة تستطيع أن تميز دم الحيض عن غيره من أنواع الدماء الأخرى من حيث اللون والألم والرائحة ، وإما مبتدأة ينزل عليها الدم لأول مرة ، وإما متحيرة وهى التى ليست لها عادة منتظمة ولا تستطيع أن تميز دم الحيض عن غيره.

2. أقل مدة للحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما كما هو مذهب الشافعية .

3- يعرف انتهاء الحيض بعلامات وهي ، انتهاء المدة عند المعتادة ، واختلاف صفة الدم عند المميزة ، واستمرار الدم اكثر من 15 يوما ، جفاف المحل ، أو خروج سائل أبيض بعد انتهاء الدم ويسميه الفقهاء بالقصة البيضاء .

وبناء على ما سبق وعلى ما جاء بالسؤال فإنا نفيد بما يلي :

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1. يبدو من السؤال أن السائلة متحيرة ، والراجح أن عليها أن تمكث قدر عادتها القديمة فتكون هذه الأيام أيام حيض ، والأيام الأخرى استحاضة ؛ لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأم حَبِيبَةَ : «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» صحيح مسلم (1/ 264)

2. في الأيام التي تزيد عن مقدار العادة القديمة قبل هذا الاضطراب تتوضأ لكل صلاة ، وتتحفظ من الدم حتى لا يلوث ثيابها وتصلي ولو نزل الدم فلا تبالي به.

الجدير بالذكر أن مجمع البحوث الإسلامية اختتم ورشة العمل الثالثة لبرنامج صناعة المفتية، لواعظات الأزهر الشريف والتي عُقدت بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر بمتابعة مشرفي اللجنة من علماء الأزهر وأساتذة الجامعة، وذلك استكمالًا لخطة التدريب المستمر للواعظات لتأهيلهن للعمل في مجال الإفتاء والرد على الأسئلة النسائية الواردة إلى فروع اللجان المنتشرة في مدن ومراكز الجمهورية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد إن ورش العمل التي تُعقد بشكل دوري للواعظات بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، تأتي في إطار التدريب العملي لهن على فهم وتأصيل القضايا المجتمعية والمعاصرة بما يسهم في رفع كفاءتهن العلمية والعملية، وبما يساعد على تمكينهن من حسن التعامل مع تلك القضايا التي تمثل أهمية لدى الكثير من الناس في الوقت الحالي خاصة تلك المستحدثة منها.

أضاف أن الورشة ركزت على أسس الفتوى وعلاقة الشريعة بالفقه، ومقاصد الشريعة، التكيف الفقهي، نظرية تفريق الأحكام في الفقه، واختلاف الفقهاء والصحابة في بعض المسائل الفقهية، وميراث ذوي الأرحام، إلى غير ذلك من المحاور.