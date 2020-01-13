شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يقرر إنشاء نقطة إسعاف بمستشفى أوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مستشفى أوسيم المركزى وتم المرور على أقسام المستشفى للاطمئنان على انتظام العمل والاستماع لشكاوى المواطنين والمرضى، ووجه نائب المحافظ بسرعه الانتهاء من الاشتراطات الخاصة بهيئة الإسعاف لإقامة نقطة تمركز لسيارة الإسعاف داخل المستشفى، وبتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى وانه سيتم المرور الدورى لاطمئنان على انتظام المنظومة الصحية بالمستشفى وتلقى المواطنين الرعاية الطبية اللائقة.

وتفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروع محطة مياه صيدا والقيراطين بأوسيم لمتابعة الأعمال الجارية ونسب التنفيذ وإزالة أى معوقات تعترض المشروع بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حيث رافق نائب المحافظ اللواء أيمن السعيد رئيس المدينة ومسئولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة للمشروع.

ووجه نائب المحافظ خلال اجتماعه مع مسئولى الجهات المعنية بموقع المشروع الالتزام بالمواعيد المتفق عليها حتى يتم الانتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، وتحسين خدمة مياه الشرب بعدة مناطق.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد اليوم أن منظومة الخبز تشهد متابعة دورية للتأكد من حسن انتظامها حيث يتم المرور الدورى على المخابز بكافة انواعها وشن حملات تموينية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأوزان مضيفا أن الأولوية فى فتح مخابز جديدة فى المرحلة المقبلة هى للتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق والقرى الأكثر احتياجاً والنائية والتى لا تفى المخابز الموجودة بها لاحتياجات المواطنين، وذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمخابز، حيث أكد أنه يتم تطبيق الشروط والضوابط والمواصفات بكل دقة بشأن أى طلبات مقدمة لإنشاء مخابز جديدة بحيث يتم تدبير حصتها من داخل الحصة الإجمالية المخصصة من وزارة التموين دون تكبيد الدولة أى أعباء إضافية.