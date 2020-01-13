أخبار مصر | المهندسين تعلن دعمها للسيسي لاتخاذ إجراءات حماية الأمن القومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المهندسين تعلن دعمها للسيسي لاتخاذ إجراءات حماية الأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقدت نقابة المهندسين، اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للنقابة، لمناقشة المخاطر والتهديدات التي تحيط بالمنطقة العربية، ودول الجوار في الوقت الراهن، ومناقشة دور نقابة المهندسين التي تضم شريحة من هذا الشعب.
وأكدت المهندسين، على موقفها الثابت الذي لا يتزعزع فى دعمها وتأييدها الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كل ما تم وسيتم اتخاذه من قرارات وإجراءات وتدابير للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه وكافة حقوقه ومكتسباته والمحافظة على الأمن القومي العربي.
جاء ذلك بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، المهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة، المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد، ورؤساء النقابات الفرعية.
وأكدت المهندسين، على موقفها الثابت الذي لا يتزعزع فى دعمها وتأييدها الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كل ما تم وسيتم اتخاذه من قرارات وإجراءات وتدابير للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه وكافة حقوقه ومكتسباته والمحافظة على الأمن القومي العربي.
وناشدت النقابة، كافة منظمات المجتمع المدني للاصطفاف صفا واحدا خلف القوات المسلحة والقيادات السياسية فى هذه الظروف.
جاء ذلك بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، المهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة، المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد، ورؤساء النقابات الفرعية.