أخبار مصر | المهندسين تعلن دعمها للسيسي لاتخاذ إجراءات حماية الأمن القومي

وأكدت المهندسين، على موقفها الثابت الذي لا يتزعزع فى دعمها وتأييدها الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كل ما تم وسيتم اتخاذه من قرارات وإجراءات وتدابير للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه وكافة حقوقه ومكتسباته والمحافظة على الأمن القومي العربي.

وناشدت النقابة، كافة منظمات المجتمع المدني للاصطفاف صفا واحدا خلف القوات المسلحة والقيادات السياسية فى هذه الظروف.

جاء ذلك بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، المهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة، المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد، ورؤساء النقابات الفرعية.

