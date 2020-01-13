شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروعات الربط الكهربائى وأهميتها لمصر × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الحكومة المصرية للتوسع فى مشروعات الربط الكهربائى مع دول افريقيا وأوروبا ودول الخليج للاستفادة من الطاقة الكهربائية الاحتياطية الموجدة بالشبكة القومية للكهرباء والتى تصل إلى 20 ألف ميجا وات يوميا، ويعتبر مشروع الربط هو إنشاء شبكة لنقل الطاقة الكهربية على نطاق إقليمى أو نطاق أكثر اتساعاً عند تردد متزامن ومربوطة كهربائياً ببعضها البعض.

ويتميز الربط الكهربائى تتضمن تقاسم إمكانيات الإنتاج، مما يخفض تكلفة التوليد؛ تقاسم الأحمال، التى ينتج عنها تقارب كبير فى متوسط أحمال كل شبكة جزئية، تموين مشترك للاحتياطيات، وينتج عنه تكلفة أقل للاحتياط الرئيس والثانوى للكهرباء

وفيما يلى أهمية مشروعات الربط الكهربائى التى تستهدفها مصر المرحلة القادمة :

تستهدف مصر أن تتحول لنقطة مهمة لنقل الكهرباء لدول أوروبا وأفريقيا من خلال مشروعات الربط الكهربائى بحلول عام 2030 . مشروعات الربط الكهربائى تحقق عائد مادى كبير بالعملة الصعبة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى . يتم بيع الطاقة للدول الأوروبية والأفريقية بأعلى سعر وهو وقت ذروة حسب طبيعة كل دولة . تجرى مصر حالياً التقيم النهائى لمشروع الربط الكهربائى مع السعودية بقدرة 3 الاف ميجا وات . الربط المصرى السعودى يهدف أن يكون محورا أساسيا فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء . بدأت وزارة الكهرباء فى تقيم الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع قبرص بقدرة 3 آلاف ميجا وات، و الذى يتيح لمصر الربط مع اليونان ثم باقى أوروبا لتتحول مصر لناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية . انتهت وزارة الكهرباء من إنشاء خط الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 300 ميجا وات كمرحلة أولى و الذى من المتوقع أن يصل إلى 3 آلاف ميجا وات، و يتيح هذا المشروع الربط بين مصر و إثيوبيا ومنها لجميع دول القارة السمراء . ترتبط مصر مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً . الربط الكهربائى بين مصر و شمال وجنوب المتوسط يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة بمصر .



الجدير بالذكر أنه من المقرر ان يتم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر و السودان بقدرة 50 ميجا وات خلال ساعة من الان ، موضحاً أنه سيتم تشغيل باقى المراحل تدريجياً لحين أنتهاء الجانب السودانى من الأعمال الخاصة بالمشروع.