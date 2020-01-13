شكرا لقرائتكم خبر عن حالات يعفى فيها طالب الثانوية العامة من امتحان اللغة الثانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالات إعفاء طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات، يعفى فيها الطلاب من امتحان اللغة الأجنبية الثانية، مشيرة إلى أن الطلاب المصريون الذين كانوا يدرسون فى بلاد لا تدرس بها اللغة الأجنبية الثانية يجوز إعفائهم من الامتحان فيها.

وأكدت الوزارة، أنه لا بد وأن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح الصف المناظر للصف الثانى الثانوى العام المصرى، فى دولة لا تدرس فيها لغة أجنبية ثانية والتحق بالمدارس المصرية بالصف الثالث الثانوى وفى هذه الحالة ويتقدم الطالب إلى مدرسته بطلب للإعفاء من اللغة الثانية ويرسل إلى المديرية لبحث مدى أحقية الطالب فى الإعفاء من الامتحان فيها ويرفق طلب الإعفاء باستمارة التقدم للامتحان.

وأشارت الوزارة إلى أنه عند نجاح الطالب يمنح شهادة الثانوية العامة ويكتب فى خانة اللغة الثانية " معفى"، ويخفض تبعا لذلك المجموع الكلى للدرجات بما يعادل الدرجات المخصصة لمادة اللغة الثانية.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للطلاب الوافدون الحق فى الإعفاء من الامتحان فى اللغة الأجنبية الثانية عند التقدم لامتحان الصف الثالث الثانوى إذا كان الطالب قد التحق بالصف الثانوى الثانوى مباشرة ولم يدرس اللغة الأجنبية الثانية فى الصف الأول الثانوى ويرفق باستمارة التقدم للامتحان طلب الإعفاء.

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وتابعت الوزارة: أنه يجوز للطالب دراسة إحدى اللغات الأجنبية" الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية" كلغة ثانية .

وكانت الوزارة أعلنت أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019-2020، تنطلق 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس 2020.

وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات، وهم الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام، فى العام الدراسى 2019-2020، المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية والرياضية والتى تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية لمعاملته كطالب منتظم، إضافة إلى الطلاب الراسبون عام 2019، بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين، والطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدرارسى 2012، 2013، بداية تطبيق النظام الحديث للثانوية العامة، وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى ولم يستنفدوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا، عليهم التقدم باستمارة جديدة بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم فى التقدم.

ويحق للطلاب المتقدمين على نظام المنازل أن يتقدموا باستمارة إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، ويتم بحث حالتهم عن الأعوام التى لم يتقدموا فيها للامتحان وأيضًا الطلاب الذين قاموا بتحرير استمارة تقدم لامتحان الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانون، ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم، مشددة على أنه فى حالة اعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة بعد ثبوت العذر القهرى وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 237 بشأن قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام وتعديلاته لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانوا، وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما.