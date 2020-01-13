قبل ما تدبس وتشترى.. اعرف نصائح وزارة التموين لو هتشترى من الأوكازيون الشتوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأوكازيون الشتوى اعتبارا من يوم 27 يناير الجارى، ويستمر لمدة شهر ويسمح للمحلات بالاشتراك طوال أيام الأوكازيون لمدة أسبوعين فى الشهر المقرر، على أن يحصل المحل الراغب فى الاشتراك على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع لها والواقع فى دائرتها المحل التجارى، و"الخليج 365" ينشر تقريرا عن بعض نصائح وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين للاستفادة من الأوكازيون الشتوى فى نقاط محددة . 1- مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فأنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى. 2-التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية. 3-الحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات. Advertisements 4-أن يكونوا أكثر إيجابية، ويقومون بالإبلاغ عن المحلات التى تقدم عروضا وهمية. 5-تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 فى حالة وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية. 6- تفقد أكثر من محل مشارك فى الأوكازيون الشتوى للحصول على أكبر نسبة فى التخفيضات لدى المحلات المشاركة.

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