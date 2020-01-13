شكرا لقرائتكم خبر عن معاون وزير الإسكان: شقق مشروع دار مصر مكتملة المرافق.. وخصم على الكاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن شقق مشروع دار مصر جاهزة ومكتملة المرافق، موضحاً أن الوحدات جاهزة للسكن، وأن الحصول على الشقق يمر بأكثر من مرحلة، لافتا أن هناك 1500 استمارة تم تسجيلها خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "بعدها المراجعة من البنك ثم يتم تحويل 50 ألف جنيه مقدم تسجيل الحجز، ثم معاينة الوحدة".

وأضاف وليد عباس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، تقديم الإعلامي عمرو خليل، وريهام إبراهيم، والمذاع عبر فضائية CBC، أن سعر الوحدة في مدينة 6 أكتوبر تصل لـ680 ألف جنيه، مساحة 100 متر كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام، قائلا: "الشراء الكاش يخصم 8% من إجمالي الوحد، والعمارة بها أسانسير".

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