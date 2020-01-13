شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب بمدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة الرابعة من فجر غدا الثلاثاء، وذلك لإجراء أعمال الغسيل الدورى للشبكات بالكلور، وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

وكان المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعلن قيام فرع جنوب الخانكة بتطوير فكرة إنشاء أغطية شبكية لبلوعات الصرف الصحي لحماية الأطفال من السقوط فى البلوعات.

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وكلف "مجاهد"، بتنفيذ هذا النموذج الجديد للغطاء الشبكى بطريقة تسمح بإجراء عمليات التطهير والصيانة، ومتوافر به شروط الأمان بأحمال تتجاوز 500 كجم لحماية المواطنين وبخاصة الاطفال من السقوط فى البلوعات، بحيث تكون على مسافة حوالى 25 سم أسفل غطاء البالوعة الأساسى، ومثبت بجسم البلوعة الخرسانى والمواد المصنوع منها الغطاء يتم عزلها بمواد لا تتفاعل مع المياه أو الغازات الناتجة داخل البالوعات.

ووجه رئيس شركة مياه القليوبية، بسرعة تنفيذ هذا النموذج بمدينة الخانكة فى المناطق المخدومة بالصرف الصحي، كما وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى برتوكول تعاون مع نادى روتارى هليوبوليس الرياضى لإنشاء بئر إنتاجى بتكنولوجيا الترشيح الطبيعى RBF بمحطة مياه الشرب الكائنة بقرية باسوس بالقناطر الخيرية، فيما يسمى بالبئر الإنتاجى بتكلفة 400 ألف جنيه.