فيديو.. قابيل وهابيل فى الشرقية.. واحد مات والتانى اتحبس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، جريمة بشعة الأحد، وهى قتل الطفل "مروان" ابن الـ 11 عاما، وكانت الفاجعة الكبرى التى زادت ألم أهالى القرية مقتل الطفل على يد شقيقه الأكبر "خالد" بطريقة بشعة بسبب مشاهدة الضحية له فى منظر مخل وخوفا من الفضيحة فتخلص منه. ويعرض الخليج 365 فى الفيديو التالى القصة المأساوية.

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