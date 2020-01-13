شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: 141 مليار جنيه خلال عامين لتطوير السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق مهندس، كامل الوزير، وزير النقل، خطة الوزارة تجاه بعض الطرق، ومنظومة تذاكر وغرامات السكة الحديد، مؤكدًا أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات فى الآونة الأخيرة.

وشدد وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، على ضرورة دفع ركاب القطارات ثمن التذاكر، لأن العائد يستخدم فى تطوير الخدمة وتقديمها فى أبهى صورة، قائلًا: "أنا مش واخد منك الأجرة أحطها فى جيبى لكن علشان أخدمك.. علشان أخدمك ساعدنى وادفع ثمن التذكرة ولا تخالف.. متشربش سجائر فى القطر ولا تسطح فوقه ولا تعدى من المزلقان اثناء سير القطار".

ووجه رسالته للمواطنين: "استحملونا لحد ما ننزل القطارات الجديدة مش هنلاقى واحد واقف فى أى قطار".

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وتطرق الوزير فى حديثه إلى الجولة التى أجراها للطريق الدولى الساحلى فى محافظة بورسعيد، بعد الحادث الذى شهده الطريق وأسفر عن مصرع 22 شخصًا.

وواصل:" ننفق الآن ما يقارب الـ 86 مليار جنيه على تطوير السكة الحديد، ما بين بنية أساسية وتأهيل، وإنفاق على المحطات والمزلقانات والإشارات وتطوير الورش، والعام المقبل سنطالب التصديق على 55 مليار جنيه لمشروعات أخرى ستبدأ فى 1 يوليو 2020، ليكون الإجمالى 141 مليار جنيه خلال عامين".

وأضاف الوزير: "كل ما حادثة تحصل على طريق يسموه طريق الموت سواء كان خطأ بشريا أو خطأ فى تنفيذ الطريق.. لازم نعرف المشاكل علشان نعرف نعالج.. كان لازم أروح علشان أشوف سبب الحادث الأخير، والمشكلة الرئيسية فى الطريق أنه يشهد عوامل جوية غير عادية وبه كثافة وحركة شاحنات كبيرة جدًا".

وتابع الوزير: لن أترك الطريق الدائرى يقهرنى.. أنا أخدت اعتمادات مالية لتطويره، وسيكون فخرا لكل المصريين، البنك المركزى المصرى من خلال البنك الأهلى والبنك المصرى تبرعوا بالملايين، وهنصرف عليه خلال عامين ماليين 4.5 مليار جنيه، وإن شاء الله هنخليه طريق آمن يحافظ على حياة كل المصريين.