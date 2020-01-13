أخبار × 24 ساعة.. علقة موت عشان سألنا عن شقة إيجار لقنوات الإخوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. كانوا هيموتونا.. علقة موت عشان سألنا عن شقة إيجار لقنوات الإخوان صور.. مباحث الآثار تضبط عاملا بحوزته 39 قطعة أثرية بمركز القوصية أسيوط "الطاقة الذرية" تبدأ المرحلة الثانية من إنتاج اليورانيوم بتكلفة 40 مليون جنيه رويترز: سقوط 7 قذائف على قاعدة بلد العراقية وإصابة 4 جنود عراقيين قائد الحرس الثورى يعترف بعد فوات الأوان:تمنيت أن احترق داخل طائرة أوكرانيا.. فيديو أول صورة لقابيل الشرقية المتهم بقتل شقيقه الأصغر خوفا من الفضيحة.. انفراد رئيس الوزراء يقرر تخصيص مساحات من الأراضي للإسكان الاجتماعي بالغردقة Advertisements مقاتلو الصاعقة الـ 999 يؤدون يمين حماية الوطن فى مناورة "قادر".. صور الداخلية: ضبط 4 قضايا و7متهمين أنشأوا كيانات صحفية وهمية للنصب على المواطنين رئيس الوزراء يقدم التعازى للسلطان هيثم بن طارق فى وفاة السلطان قابوس البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية قادر 2020 .. الوحدة 999 صاعقة تشارك فى مناورة الجيش المصرى صور.. عقيلة صالح من منصة البرلمان: قد نضطر لدعوة الجيش المصرى للتدخل فى ليبيا ننشر النص الكامل لكلمة رئيس النواب الليبي أمام البرلمان المصرى أثيوبيا: يمكن لرئيس جنوب أفريقيا التوسط بيننا وبين مصر لحل أزمة سد النهضة

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